高雄副市長林欽榮30日主持第123次都市計畫委員會，審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地、新興區兩處營改基金土地劃定都市更新地區、以及岡山後紅國小設置公共托嬰中心等都市計畫變更案。

林欽榮表示，依行政院111年核定捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃指示，配合國家住宅政策，高市府在捷運場站辦理TOD及土地開發，以利周邊產業園區的員工可以就近居住及工作。

他說，小港林園線串聯臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區等三大產業園區，捷運建設能提供地方民眾安全、便捷回家的路，並透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，引入居住人口，提升捷運運量，翻轉林園地區為南高新門戶。

除了捷運小港林園線RL4、RL5站土地變更，獲得審議通過以外，高市都委會並審議通過有關「國家住宅及都市更新中心」擇定高雄市新興區2處原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及其周邊達更新年限私有建築的土地，劃定為「都市更新地區」，藉由國家住都中心加入高雄市的都更事業，將可促進土地再開發利用，並提供地方所需社會福利或公益性設施。