台新藥（6838）初次上市股票（IPO）承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（30）日競拍得標加權平均價格38.26元，預計以每股36元公開申購，以今天在興櫃收盤均價46.8元來看，抽中投資人每張有三成的潛在獲利空間。

台新藥IPO競拍股數12,096仟股，公開申購股數為3,124仟股。此次參與投標之投標單筆數計1,538筆，合格標單共1,487筆，以美國標決定競拍賣得標價格，已於今日於證交所經由公開完成電腦開標，並全部順利拍賣完成。

開標結果最低得標價格34.88元、最高得標價格54元＇得標加權平均價格38.26元。

另依相關處理辦法規定，台新藥競拍最低承銷價格為30元，此次辦理公開申購價格為36元，8月1日至8月5日為公開申購期間，8月7日為公開抽籤日。