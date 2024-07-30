日曜天地OUTLET預計8／2至8／26舉辦「NG名牌包搶購會」，今年號召70個知名品牌參與、共釋出逾萬個「微瑕疵」名牌包款，貨量驚人，最低下殺1折起出清！日曜天地表示，去年活動期間突破2萬人次入館搶購，樂觀預期今年有望突破3萬人次前來搶購！

日曜天地表示，今年搜羅了來自全國70個知名品牌的海量包款，以全面下殺1折起的價格出清，參與品牌包括BURBERRY、GUCCI、Coach、Balenciaga、YSL、Chloé、MICHAEL KORS、Longchamp、FOSSIL、Samsonite、NINE WEST等等，現場包款數量逾萬個，將以甜甜價吸客。

日曜天地強調，NG包指的是外觀上有一些小瑕疵：如底部小汙漬、摺痕、縫線稍微脫落等，卻不影響使用，但在價格上卻是落差很大，對於遲遲不敢入手精品包款的民眾，現在正是入手的好時機，在NG名牌包搶購會中，就可以用甜甜價購得！

每年8月，日曜天地OUTLET都會將眾多「微瑕疵」的名牌包款齊聚一堂，開賣首日，總是吸引爆量的民眾前來排隊搶購，而舉辦數年的「NG名牌包搶購會」儼然已成為愛包的民眾不可缺席的活動盛事之一。

今年4月，日曜天地1樓更進駐全球前50大歐系精品包款櫃位，綜觀今年館內整體品牌、包款樣式較往年陣容更加華麗與豐富。

日曜天地30日提前揭開這次活動的亮點，如COACH防刮漸層格紋托特包，下殺1折，NG處是提把邊膠沾黏、包身掉色脫皮；BURBERRY Olympia小牛皮迷你鍊帶肩背包，優惠價5折，NG處是有些許壓痕；GUCCI 金屬雙G LOGO荔枝皮革皮夾式鍊包(藍色) ，優惠價55折，NG處是皮革輕微脫皮。