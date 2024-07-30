搶攻暑假旅宿商機，鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的「天成逸旅-舶寓高雄」自即日起自八月三十一日止預訂，享有十二月十九日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，週日至週四連續入住兩晚6,688元起，舒適的客房及吸睛的價格，邀請各地旅人體驗、探索高雄的無限魅力。

天成逸旅-舶寓高雄 (Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis) 以「游港都 緻生活」為主題，Voyage有旅行、航程之意，停泊於熱情的港都城市「高雄」，飯店以海港、貨櫃為設計概念，納入雋永內斂的新東方美學。以貨櫃主體層層堆疊，構築出純白優雅的建築外觀，串聯海洋與港口、船舶與舶來品等元素，注入於公共空間與客房之中。夜晚時分，燈光投射下，猶如海港的繁榮景緻，呼應著來自各地的旅人，在此靠岸，感受南台灣獨有的熱情與人文歷史，停留大港的美好住所，展開一趟難忘的精彩旅程。

天成逸旅-舶寓高雄客房延續貨櫃、港口意象與新東方美學設計語彙，完美詮釋舒適寬敞的居住寓所。每間客房採用匠心工藝打造的席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，悉心準備義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品，減少一次性備品來落實環境永續。而為了提供卓越的住宿體驗，飯店備有全天候便捷的洗衣、烘乾的自助洗衣服務，讓人感受到家的舒適與溫暖。另有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店，在這趟漫漫航程中停靠，感受自在，創造獨有美好時光。

全館擁有28間各式客房與套房，即日起推出每晚優惠價3,432元起，二人同行等同每人每晚僅需1,716元起即可入住舒適客房，並享隔日客房內享用在地特色早餐，早餐品項消費者可選擇提供堪稱南霸天的丹丹漢堡經典早餐品項，燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕，搭配在地老店老江紅茶牛奶，盡享只有在地行家才懂得獨有好味道。或是可選擇高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯…等佳餚，愜意體驗滿滿台式風情。另有海港鮮粥套餐，鮮甜鮑魚干貝海鮮粥、手工肉包、紅燒肉…等，用傳統風味開啟一日美好早晨，素食主義的住客則可選擇健康營養滿分的朝氣蔬食餐，款款讓旅人愜意自在於客房內體驗城市度假的舒適美味旅程。

鳳凰旅遊更與瑞神國際管理顧問公司合作，於天成逸旅-舶寓高雄打造多層次的餐飲、美學體驗，並陸續於9月到年底間營運，包含：1樓咖啡沙龍，將咖啡與花藝完美結合，營造出一個獨特的咖啡沙龍空間，在品嘗咖啡的同時，感受花藝之美。2樓美學沙龍，提供全方位的美容服務，包括美容、美髮、美體、美甲和美睫，致力於為女性提供從頭到腳的美麗呵護。專業的美容師和高端的產品，讓每一位顧客都能在這裡煥發出自信與美麗。3樓夏泉中餐廳，以台菜風格供應午餐與晚餐料理。無論是家庭聚餐還是婚宴慶典，都將提供最頂級的美食享受。11樓擁有絕佳視野的頂樓露天酒吧，能俯瞰中央公園的綠地和五福商圈的夜景，一邊享用精緻獨特的調酒，一邊欣賞高雄迷人的夜景，度過悠閒夜晚

根據高雄市政府觀光局統計，2023年高雄舉辦逾117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，吸引大批觀光客、商務客湧入，促使國際品牌酒店與本土集團酒店相繼進駐，鳳凰旅遊與天成飯店集團看好高雄觀光旅遊量能與優勢攜手合作，預估至2024年底，住房率有望提升至85％。此外，另推出客製化企業、家庭團體旅遊包棟優惠，整棟飯店為專屬空間，無論是家族旅遊、公司行號犒賞員工獎勵旅遊或好友出遊都非常合適。預估可望驅動飯店整體業績成長1-2成。

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