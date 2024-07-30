從2016年開始重新納入奧運比賽項目之後，奧運高爾夫球賽今年邁入第三屆，並將從8月1日開打的，因復盛、明安、大田和鉅明等我國高球桿頭代工四雄，下游客戶各有品牌代言人下場競技，值此高球桿頭處於傳統淡季的階段，可望提振各國的高球運動，促進球具銷售，帶動高球桿頭代工四雄營收。

復盛發言人許廷儀30日表示，2024巴黎奧運高爾夫賽事即將展開，男子組與女子組各有60位選手共襄盛舉，將分別於8月1日至8月4日、以及8月7日至8月10日開打。

許廷儀指出，全世界有四成以上的高爾夫球具，是由復盛應用（6670）代工生產製造，而且幾乎所有高爾夫球具的知名品牌，包括Callaway、PING、Titleist、Dunlop、Honma等，都是復盛應用的客戶，可說是高球桿頭代工的隱形冠軍。

他說，2024奧運高爾夫比賽可說是眾星雲集，美國隊派出世界球王薛佛洛、尋求衛冕的蕭佛利、科林森川與克拉克，北愛爾蘭則由麥克羅伊與勞瑞聯手，其他世界前十高手，包括瑞典艾伯格、挪威霍夫蘭、以及西班牙拉姆等頂尖球員也都與賽，相信在眾多知名選手精彩可期的表現下，可望帶動高爾夫球具與相關周邊商品的買氣。

明安（8938）總經理周益男指出，奧運高爾夫選手用台灣代工廠生產的球具的產品的不少。以明安來說，主要還是以TaylorMade和Callaway為大宗，選手若有奪牌，他們代言的品牌，是有機會增加訂單的。

以美國隊來說，上屆東京奧運男子冠軍Xander Schauffele，就是Callaway的代言人，而目前世界排名第一的Scottie Scheffler和上屆奧運女子冠軍的Nelly Korda則是TaylorMade的代言人。

大田發言人鍾政義、鉅明發言人顏志憲都表示，奧運高爾夫也是一個產業展現的大舞台，除了選手的實力表現之外，所使用的球具，也是品牌大廠競相爭取曝光及展示產品球具的機會，帶動各國對高爾夫運動的熱情與支持，對於相對高爾夫運動推展及打球人口增長有極大正面助益，連帶也將拉升高爾夫代工產業的發展與業績穩定成長。