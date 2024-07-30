時尚產業參與淨零減碳，定位「現代中國」設計風格的夏姿集團，30日與國立臺灣大學生物資源暨農學院簽署合作備忘錄，預定以二年時間，在時尚產業中推動綠色技術，以及可持續發展理念的產業應用。台大生農學院表示，該集團有意深化ESG（環境、社會、治理）、綠建築、食品科技、生物科技及永續經營等領域的產學合作，第一步是進行企業內的碳盤查。

臺大生農學院長林裕彬表示，受到淨零減碳國際趨勢的倡議，愈來愈多企業界找上生農學院合作，包括科技業、金控、創投等，像夏姿的時尚業則是第一次，不僅企業端要準備分享內部資料，生農學院也需先就該集團需要的碳排模型、參數等深入了解，雙方將因此共同探索創新的解決方案，在產業中推動綠色技術與可持續發展理念的應用。

臺大生農學院表示，與夏姿的合作將集結生農學院在農業、環境保護及生物科技等專業領域的先進研究，以及夏姿在市場的領導力和永續經營實踐的豐富經驗。同時夏姿在時尚設計之外，正在興建的企業總部採用綠建築，也有生技食品的業務會與生農學院合作

夏姿集團總裁王元宏表示，此份簽署合作備忘錄內容包括，共同研發綠色建築技術、推廣永續農業實踐、探索生物科技的應用、以及促進食品科技創新等方面。

他表示，夏姿一直以來致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與臺大的合作，將加強在ESG領域的努力，推動市場向可持續轉型。