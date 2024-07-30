世界先進（5347）30日公布第二季合併營收約為110.65 億元，季增14.9％、年增12.3％；稅後純益約為 17.98 億元，毛利率 26.01％，每股稅後盈餘1.09元。該公司估第三季晶圓出貨及毛利率均可望持續增長，市場法人估世界先進第三季營運可望續優於第二季表現。

對於第三季營運展望，世界先進預期，隨著整體客戶的需求持續成長，2024年第三季晶圓出貨量將季增約9％至11％，產品平均銷售單價將較第二季持平到季減約2％，毛利率將約介於28％至 30％之間。

世界先進總經理尉濟時表示，目前客戶第三季需求仍持續成長，但部分產品，如車用需求仍相對弱，目前仍在庫存調整中，加上終端消費需求態度保守，目前訂單能見度約2至3個月，世界先進預期今年第三季產能利用率約在70％左右。