砷化鎵大廠穩懋（3105）30日舉行法說會，展望第三季，總管理處總經理陳舜平預期，第三季iOS陣營延續拉貨動能，然大陸市場經歷去年下半年以來強力拉貨後，本季需求趨緩，預估第三季營收恐季減high single digit百分比（約6％～9％），產能利用率也會微幅季減，單季毛利率則將維持mid-twenties（24％～26％）水準。

智慧型手機第二季拉貨潮啟動，推升穩懋第二季營收至49.61億元，季增11.68％、年增25.8％，單季稅後純益4.85億元，季增19％，惟單季受子公司持有大陸客戶上市股票股價下跌影響，而毛利率減少3.1個百分點。不過，因產能利用率及產品組合皆優，仍催動營業毛利率達27.2％，優於首季的22.4％，等於扣除大陸客戶股價下跌因素，第二季實際毛利率已重返30％水準。

陳舜平指出，今年第二季以WiFi營收成長最為顯著，且Infra（基礎建設）方面表現也優於先前預期，營收也較首季有雙位數成長幅度，占比也由20％～25％提升至25％～30％。儘管Cellular（蜂巢式網路）PA卻因Android手機陣營需求下滑而出現衰退，所幸iOS產品拉貨第二、三季仍為高峰，故整體而言，Cellular PA仍較去年成長逾5成。

展望第三季，陳舜平直言，大陸Android客戶經歷去年下半年起連續四季的強勁拉貨後，目前拉貨動能已暫緩，但iOS備貨時程仍與往年相同，於第二季啟動拉貨、第三季旺季延續，看好Optical（光學）產品在新機效應帶動下，本季營收可望較前季提升，但其餘產品均預期將呈現下滑，預估本季產能利用率恐微幅下滑至約60％。

而針對手機市場後市展望，穩懋則分析，手機市場能見度約為四至六周，尚無法確定第四季狀況，但預期美系客戶第二季至第三季將是拉貨高峰，後續第四季表現能否更勝第三季，則要觀察9月新機推出後的銷售狀況，若新機銷售強勁，則第四季業績表現有望優於本季。

另外，產能擴充速度方面，穩懋今年高雄路竹新廠一棟主體建築完工後，後續無塵室、設備進駐都預計會先行暫緩，陳舜平指出，目前穩懋6吋HBT晶圓月產能為4.3萬片，產能利率用約在60％左右，研判光是現有產能就足以支應今年甚至2025年所有產能需求，預計會等待產能利用率重返80％，才會考慮啟動路竹廠裝機相關作業。