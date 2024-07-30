本周全球超級央行周，包括美國聯準會、日本央行都將舉行利率會議，市場陷入觀望，美元指數走升，30日主要亞幣走勢分歧，新台幣兌美元則是在區間平盤震盪，終場收在32.846元、升2.4分，總成交量略縮為14.835億美元。

匯銀主管指出，台股續收漲，股匯未再脫鉤，而新台幣早盤隨外資偏匯出走貶，匯價一度逼近32.9元，但在月底出口商拋匯支撐下，回升至平盤附近震盪；而午後走勢震盪，外資匯出及進口商進場買美元，一度又讓匯價翻黑，但出口商眼見匯價走低持續逢低拋匯，再度把匯價打下來，上演你丟我撿戲碼，終場僅小升2.4分。

根據央行統計，美元指數上漲0.2％，日圓在日本央行決策前回落，單日重挫0.83％，星幣貶0.08％、韓元貶0.06％、人民幣升0.06％、新台幣升0.07％。

匯銀主管指出，全球超級央行周登場，除市場最關注的聯準會及日本央行，英國央行也將公布最新利率決策，市場自然就偏向觀望，外資熱錢回防湧入美元，就推升美元指數小幅上漲，非美幣別則在區間內震盪為主。

展望新台幣後續走勢，匯銀主管說，在主要央行決策出爐前，熱錢還是逐步匯流美國，新台幣仍先以緩貶為主，但31日預計出口商拋匯還有銀彈，只要價格合理都會出手，匯價仍是有撐，預計在先在32.8元上方盤整。

至於33元整數關卡是否失守。匯銀主管強調，關鍵是日本央行決策，就看利率決策是讓市場預期實現還是落空，若與市場看法截然不同，日圓不排除再度反向貶破155，恐帶動亞幣新一波貶勢。