本周全球超級央行周，包括美國聯準會、日本央行都將舉行利率會議，市場陷入觀望，美元指數走升，30日主要亞幣走勢分歧，新台幣兌美元則是在區間平盤震盪，終場收在32.846元、升2.4分，總成交量略縮為14.835億美元。
匯銀主管指出，台股續收漲，股匯未再脫鉤，而新台幣早盤隨外資偏匯出走貶，匯價一度逼近32.9元，但在月底出口商拋匯支撐下，回升至平盤附近震盪；而午後走勢震盪，外資匯出及進口商進場買美元，一度又讓匯價翻黑，但出口商眼見匯價走低持續逢低拋匯，再度把匯價打下來，上演你丟我撿戲碼，終場僅小升2.4分。
根據央行統計，美元指數上漲0.2％，日圓在日本央行決策前回落，單日重挫0.83％，星幣貶0.08％、韓元貶0.06％、人民幣升0.06％、新台幣升0.07％。
匯銀主管指出，全球超級央行周登場，除市場最關注的聯準會及日本央行，英國央行也將公布最新利率決策，市場自然就偏向觀望，外資熱錢回防湧入美元，就推升美元指數小幅上漲，非美幣別則在區間內震盪為主。
展望新台幣後續走勢，匯銀主管說，在主要央行決策出爐前，熱錢還是逐步匯流美國，新台幣仍先以緩貶為主，但31日預計出口商拋匯還有銀彈，只要價格合理都會出手，匯價仍是有撐，預計在先在32.8元上方盤整。
至於33元整數關卡是否失守。匯銀主管強調，關鍵是日本央行決策，就看利率決策是讓市場預期實現還是落空，若與市場看法截然不同，日圓不排除再度反向貶破155，恐帶動亞幣新一波貶勢。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：