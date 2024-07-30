御嵿國際集團（3522)旗下晶宴會館為迎合尖端AI科技與環保永續的ESG理念，今（30）日宣布推出全台首個沉浸式宴會場地，標榜全新場館不僅顛覆傳統宴會場地的裝潢設計，賦予場地空間更多可能性，並以數位裝修取代硬體建材耗損，降低對資源的消耗達到減碳永續，實現低碳餐旅服務平台的目標，以兼顧ESG與企業創新的模式，提供消費者有別傳統的宴會體驗。
全新改裝的晶宴會館民權館第八劇場，擁有壯觀的半圓弧形天幕和270度三面牆面，融合AI技術投影立即吸引目光，讓人瞬間置身於絢麗的影像世界中，同時採用尖端的數位技術，拋開傳統裝潢的束縛，因應全球ESG浪潮推動下，以及國內在人力及裝潢工料不斷上漲的情況下，以數位裝修可大幅減少硬體建材耗損，運用數位投影可以不斷變化的呈現方式，兼顧環保與永續的理念，構築出一個全新型態的沉浸式夢幻宴會場地。
御嵿國際集團董事長孫正強表示，御嵿國際集團以成為餐飲業實踐ESG典範為目標，旗下晶宴會館特別攜手方陣聯合數位科技導入AI技術，打造全台首創沉浸式場地，不只能滿足消費者日新月異的各種需求、引領宴會體驗新風潮，也能減少資源浪費與降低整修成本，打造企業盈利與永續發展兼具的商業模式。
資策會董事長黃仲銘昨日出席發布會時致詞示，御嵿國際宴會場地加入了現在全世界重中之重的AI概念，政府及資策會現在也是積極的在協助產業導入AI，這個部分御嵿是走在前頭的，此次御嵿邀請「方陣聯合」，在國內也是首屈一指的數位科技團隊，在強強聯合之下，相信能帶動宴會商機。
御嵿打造的沉浸式宴會場地場地設計，提供多達20種不同風格的沉浸式主題，其中擁有獨家客製化的「星際天幕」及「巴洛克之夢」，「星際天幕」彷彿穿越無垠的宇宙，沉浸在璀璨的星河與壯觀的星雲之中；「巴洛克之夢」則以華麗的金色和細緻的雕刻為背景，宛若回到17世紀的歐洲宮廷，感受奢華與藝術的交織。還有許多不一樣的主題，有各自屬於四季的變換，展示不一樣的季節風情。也有屬於較未來科技感的主題，適合用在主題宴會及會議等等需求上。無論是婚宴還是工商聚餐，每一場活動都能在這裡找到最契合的主題，全方面滿足各式宴會需求，讓民眾體驗前所未有的視覺巡禮和感官衝擊。
為歡慶晶宴會館成立20週年，晶宴會館也特別推出回饋專案，與御嵿國際旗下的御義旅行社合作，推出年度最大婚宴優惠，即日起至9月30日止下訂婚宴場地，並在12月31日前舉行婚宴的新人，消費達20萬以上即贈送價值20,000元的不限航點國外雙人來回蜜月機票; 達60萬以上更送出價值60,000元的馬來西亞五天四夜蜜月機加酒自由行，讓新人來趟浪漫的海外蜜月之旅，此專案優惠不限館別，全台七館皆適用。
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