群創（3481）董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了賣廠傳聞。

群創指出，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。