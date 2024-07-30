群創（3481）董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了賣廠傳聞。

群創指出，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

景氣紅燈 台股末升段已過？ 名師研判周三後B波反彈 推海悅愛山林鑫科等9檔
群創、旺宏...今日(07/31)人氣股前十名出爐 運動休閒族群最搶鏡 波力-KY 飆漲停
《盤前掃瞄-國內消息》8月台股停看聽；群創轉型5.5代廠確定要賣
《各報要聞》群創轉型 5.5代廠確定要賣
#群創 #5.5代廠
透過Google新聞追蹤旺得富