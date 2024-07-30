經濟部最新統計公司與商業登記資料出爐！台中市今年第二季在公司、商業登記表現亮眼，相較於去年同期，無論家數、資本額各項指標的增幅，再次奪下6項全國冠軍。台中市經濟發展局30日表示，台中市自2021年第二季起，已連續13季在公司、商業登記，維持至少4項冠軍的佳績，顯示台中投資環境持續受到企業肯定。

台中市經發局長張峯源表示，台中市公司、商業登記指標，可分別從家數，及資本額的成長數、成長率，共計8項經濟指標中觀察，台中市今年第二季相較去年同期，商業登記家數成長4,348家、成長率3.35％；商業登記資本額成長11.88億元、成長率4.92％；公司登記家數成長3,986家，公司登記資本額成長率5.74％，共計奪下6項冠軍，各項數據相當亮眼。

最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」數據中，截至今年7月底，台中市累計312家廠商獲核定，家數全台第一！

張峯源指出，台中是精密機械重鎮，綜觀全球景氣，看好美國下半年降息機率高，加上半導體產業受惠AI議題不斷增溫，及巴黎奧運等國際賽事需求增加，紡織、製鞋等機械設備都因此受惠，帶動投資熱度。

其中，鉅鋼機械的射出成型機，以自有品牌「KING STEEL」行銷全球，擁有運動鞋中底發泡彈性體射出成型機全球8成市場，因應近年訂單不斷成長，在台中工業區深耕40年再度斥資興建新廠。

萬凌工業的終端客戶，包含YAMAHA、HONDA、Ducati、gogoro等全球知名品牌，供應客製化鍛造汽機車、自行車和健身器材等設備的傳動心軸，也看好印度、美國機車及農機市場發展，投資1.2億在龍井建新廠，進一步強化生產效率與擴大產能。

張峯源透露，台中是中台灣七縣市消費重鎮，擁有南來北往交通區位優勢，加上今年4月人口一舉突破285萬大關，百貨零售市場不斷擴張。

百貨公司或購物中心，除新光三越、大遠百穩坐全台業績店王店后，MITSUI OUTLET PARK三井台中港及東區LaLaport營業額也穩定成長，伴隨全國最大商場的「D-ONE第一大天地」今年6月正式動土；緊接著8月漢神洲際購物中心，也將上樑迎向完工，加入消費戰局，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億元。

另外，受惠中科產業鏈擴張、台中港離岸風電產業投資熱潮，加上台中恢復15條國際航線、復航率高居全國第一，都讓商務短租、觀光旅宿市場升溫，使台中近年來成為國際品牌飯店插旗熱點。

今年中台灣第一家勤美洲際飯店，將在下半年開幕，且七期也將迎來台中商銀JW萬豪酒店、凱悅集團旗下安達仕飯店進駐；此外「D-ONE第一大天地」也領先全台，首次引進歐洲資歷最久的五星奢華飯店品牌凱賓斯基飯店入駐，屆時觀光旅宿市場，勢必迎來新一波商機。

經發局補充，近期大型民調中，台中的施政滿意度蟬聯六都第一，更在「經濟與就業」及「經濟發展」項目上，雙雙受到肯定。市府今年續推振興經濟三部曲，陸續以物調券成功帶動商圈、市場、產業故事館逾7,000萬元的商機。

緊接著，經發局以第二屆台中鍋烤節，促進鍋烤店家營業額上看189億元，加上10月將接續起跑的台中購物節延續消費力道，可望推升整體商業動能，市府團隊也將持續推動各項重大建設、優化投資環境，讓台中經濟表現續創佳績。