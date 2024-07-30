亞泥(1102)持股100％的轉投資事業亞東預拌，今年以來溫控型混凝土等各類高性能混凝土，及低碳混凝土出貨量都比去年有2位數成長。市場指出，進入下半年預拌混凝土出貨旺季，亞東預拌的業績還有成長空間，預期今年營運還可持續創高。
亞泥統計，亞東預拌2023年營收、獲利都創歷史新高。且貢獻亞泥整體水泥本業獲利的五成上下。
各類高性能混凝土出貨量持續增加，是亞東預拌營運創高的動能之一；亞東預拌指出，包括新型透水混凝土、高抗滲混凝土、溫控型混凝土、高流動性混凝土等，今年以來應用在各種營建工地的比例較去年提升。
亞東預拌所生產的高性能混凝土(HPC, High Performance Concrete)，就獲正在興建中的台北雙星大樓嚴格檢驗通過採用。
至於市場使用量逐年增加的低碳預拌混凝土，亞東預拌指出，迎合客戶對不同低碳水泥及高端水泥需求，亞東預拌對低碳水泥的銷售模式，是與國際大廠LafargeHolcim採相同策略，客製化提供各種不同低碳配比的混凝土產品供顧客選擇。預期此銷售模式可達獲利最大化。
今年以來，亞東預拌各項混凝土產品銷售數量與價格，都比去年同期增長。而手中訂單量也已排到明年，預期，今年營運再創高峰的機率極高。
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