台灣淘寶30日宣布，8月2日上午10時台灣市場將正式上線加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有18個熱銷品類、總計超過1,000萬件服飾配件新品全量加入台灣淘寶PLUS包郵專區。
2023雙11前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，台灣消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的標籤商品，皆可無差別提供「滿99人民幣包郵、本地退貨首次免費及台灣本地專屬客服」服務，目前「淘寶PLUS」專區商品涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等熱銷類別，商品總數已突破5,000萬件，可提供台灣消費者跨境包郵商品選擇。
「淘寶全球大服飾包郵計畫」，在淘寶PLUS包郵專區中，加入涵蓋女裝、男裝、女鞋、男鞋、男女內衣與家居服、男女箱包、皮具、皮帶、帽子、圍巾、手錶、眼鏡、自行車騎行裝備與配件、運動鞋、運動服與休閒服裝、運動包與戶外包、瑜珈健身和球迷用品、戶外登山與野營旅行用品、童裝、流行時尚飾品等18個熱銷品類。
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟分享，台灣消費者在買跨境商品時，最在意的就是物流便利性和運費成本，所以淘寶去年雙11前推出了『淘寶PLUS』包郵商品專區，目前『淘寶PLUS』包郵專區商品量已涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等不同品類，總計有高達5,000萬件商品可供消費者挑選，且此專區的包郵門檻經過數次調降，現在也已降到99元人民幣（約450元台幣）。
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