總統賴清德今（30）日上午接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，台灣的民主自由贏得國際社會一致肯定；經濟發展也持續成長，國際上稱台灣的主體，就是指這塊36,000平方公里的土地，以及2,350萬人，因此我們更要團結一致，共同提升國家的能見度與競爭力。他也重申會落實「和平四大支柱行動方案」，願意在對等尊嚴的前提下與中國進行交流合作，以達到和平共榮、互惠互利的目標。

賴清德致詞時指出，台灣經常遭逢天災地變，不過幾百年來居住在這塊土地上面的人民，不管先來後到，每一個族群都團結奮鬥。今年4月3日花蓮發生大地震，因為有訪團及海內外鄉親的關心及支持，政府也把重建花蓮當作第一要務，中央除了在花蓮成立重建辦公室解決當地民眾所面臨的各種問題，也編列近300億元的預算，協助花蓮迅速完成重建，讓民眾早日恢復正常生活。

他接著說，前幾天凱米颱風來襲，高雄、屏東部分地區的降雨量都超過2009年的莫拉克颱風。還好過去幾十年來，中央與地方政府共同合作，都有編列預算從事治水防洪工作，讓各種離災、減災、避災的工作越趨成熟。因此此次颱風雖然帶來非常大的雨量，但沒有擊垮台灣民眾的信心。未來政府也會持續加強各項水利工程工作，讓台灣這塊土地不管是面臨地震或颱風，都不至於造成很大的衝擊，民眾也都能安居樂業。

他提到，上周五，他參加最新一期外交領事人員、行政人員及僑務人員的結訓典禮。外交是國力的延續，外交對台灣非常重要，他特別勉勵結訓學員，台灣目前處境雖然困難，但德不孤必有鄰，我們其實得到民主國家相當大的支持，希望年輕的外交人員能積極且不怕困難，繼續為國家爭取權益。他也特別與學員們分享，不論友邦或是其他國家稱呼我們為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是指這塊36,000平方公里的土地，以及2,350萬人，這就是國際上大家看到的我們，因此我們更要團結一致。

他表示，主計總處預估今年國內經濟成長率將達3.94％，應該也會是亞洲四小龍第一名，因此行政院已宣布從明年起為公務人員加薪3％，希望軍公教加薪可以帶動私人企業也跟著加薪，讓經濟果實為全體國人所共享。至於弱勢民眾，政府有責任來照顧他們，根據2025年中央政府總預算所編列的各項次預算裡，社會福利占比最大，代表政府有照顧弱勢的決心。

他指出，台灣最大的挑戰主要來自中國不放棄武力併吞台灣，但是台灣人民會團結一致，政府也會落實和平四大支柱行動方案，確保台灣的安全以及台海的和平穩定。我們會秉持蔡總統國防自主以及對外軍事採購，強化我們的國防力量；讓產業升級，以強化我們的經濟韌性；以及跟民主國家肩並肩，共同發揮威懾力量。

賴清德強調，台灣人民熱愛和平也與人為善。每當中國或周邊國家發生天災地變，台灣民眾都會慷慨捐助大筆善款，所以只要對等、尊嚴，台灣也很願意跟中國進行交流合作，來達到和平、穩定、互惠、互利及和平共榮的目標。

他表示，不管國內或國外，台灣都面臨很多的挑戰。除了政府必須扛起責任，團結人民共同面對，也非常需要海外僑領的持續支持。最後，他也再次代表台灣人民與國家，感謝大家在北美洲的奮鬥，強調僑胞代表們都是國家力量的延伸，也是國家的外交大使、是國家非常重要的力量。