八貫（1342）公布第二季營運成果。伴隨出貨推進，第二季營收6.2億元，季增1.1％，營業淨利1.42億元，季增16.6％，稅後淨利1.38億元，季增11.3％，EPS 1.77元。上半年營收12.33億元，年減1％，營業淨利2.64億元，年減5.2％，但在匯兌利益加持下，稅後淨利2.63億元，年增7.2％，EPS 3.36元。

展望後市，八貫表示，全球經濟景氣偏弱，戶外類產品消費者需求仍未見明顯起色，目前除航太救生類產品之外，其他產品線評估今年偏重以急單方式為主，除在手訂單之外，公司亦努力爭取第三季可以出貨的急單達交的機會，以期營收穩健。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高，外銷至美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫第二季三率獲利表現皆較第一季增長，惟仍較去年同期減少；上半年毛利率30.35％，營業利益率21.44％，較去年同期減少不到1個百分點，稅後淨利率21.31％，則成長1.63個百分點。

八貫指出，四大產品線以戶外產品營收規模最大，邁入第二季，戶外產品線因春夏季節款品項已於5月後陸續出貨完畢，經典款受到美國通膨等因素，導致市場買氣較弱、產品去化速度減緩而影響客戶拉貨。醫療產品線則因醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守，導致上半年營收動能疲弱，加上上半年研發費用較去年同期增加，壓抑獲利推進力道。

此外，八貫為布局中長期產品發展，提高產品廣度與競爭優勢，上半年較去年同期投入較多的研發費用。不過，因營運90％外銷比重帶來上半年業外匯兌淨利3,341萬元，推升淨利較去年同期成長1,771萬元。

考量基本每股盈餘之普通股加權平均股數追溯股票股利1元因素，第一季EPS從1.75元調整至1.59元，第二季EPS則為1.77元。