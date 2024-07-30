據韓聯社30日報導，韓軍擬於10月許，正式成立旨在應對北韓核導威脅的戰略司令部（下稱「戰略司」）。
報導引據韓國國防部30日消息，為戰略司創設提供法律依據的《戰略司令部令提案》當天在國務會議獲表決通過。據悉，軍方計畫在完成人力及設施建設、指揮控制系統建設等後續流程後，於10月許成立戰略司。
戰略司隸屬於聯合參謀本部，統籌指揮「玄武」系列彈道飛彈和F-35匿蹤戰機，以及3000噸級潛艦等重要戰略武器作戰，負責執行遏制敵軍核武及大規模殺傷性武器攻擊的任務。陸海空三軍中將將輪流擔任戰略司司令，首任司令由空軍中將擔任。
戰略司將統領「韓國型三軸體系」（殺傷鏈系統、韓式飛彈防禦系統和大規模懲罰報復作戰計畫），麾下設飛彈、網路、無人機和特種作戰部隊。朝鮮半島安全危機升級時，戰略司將行使對海軍和空軍戰略武器的作戰指揮權。
考慮到指揮控制條件和電磁脈衝（EMP）防護能力等因素，戰略司將坐落於首爾冠岳區南泰嶺的首都防衛司令部內。若戰略司今後得以擴編，軍方將研討遷址方案。
此外，作為美國戰略司令部的對口部門，韓軍戰略司將與美軍主要部隊探討發展韓美核力量與常規戰力整合（CNI）方案，並主導實施相關訓練。韓軍戰略司還將作為利益攸關方參加韓美核諮商小組（NCG）會議。
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