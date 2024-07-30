由於產品銷量減少、以及主要產品軟瀝青價格，自去年初歷史高價回落，導致中碳（1723）今年上半年每股稅後純益2.68元，比去年同期的3.48元，年減22.99％，由於煤焦油產品出貨量，今年下半年可望優於上半年，而國際油價震盪低檔有撐，國際苯價仍維持在目前較高的價格區間，營收及獲利可望較上半年為佳。

中碳董事會30日通過第二季財報，單季營收20.29億元，年減11.51％，每股稅前純益1.49元，累計上半年營收37.58億元，年減17.66％，上半年每股稅後純益2.68元，比去年同期的3.48元，年減22.99％。

中碳30日表示，今年上半年營收37.59億元，較去年同期減少17.66％，主要是因為貿易營收減少、外銷產品船期調整，導致銷量減少所致，至於今年上半年稅前淨利較去年同期減少24.8％，則是因為產品銷量減少、以及主要產品軟瀝青價格，自去年初歷史高價回落所致。

中碳說，今年上半年油價平均超過每桶80美元，相關主要產品如苯及雜酚油價格，均維持在一年來相對高檔；碳材料產品則因精製瀝青上半年出貨量增加，以及新產品黏結碳粉開發有成，價量齊揚，合計碳材料總出貨量較去年同期增加三成以上，營收占比逾12％，惟石墨化負極材料受到客戶調整產線影響，出貨量略小於去年上半年。

展望今年下半年營運狀況，中碳指出，煤焦油產品出貨量可望優於上半年，而國際油價震盪低檔有撐，國際苯價仍維持在目前較高的價格區間，營收及獲利可望較上半年為佳。

在碳材料方面，中碳的介相負極材料已打入半固態鋰電池供應鏈，隨著客戶新產線預計今年底陸續建置完成，而中碳公司年產能4,000噸的石墨化二期擴建工程，也已於下半年起，進入試俥階段，未來產量可望大幅提升，同時降低單位生產成本，提高毛利率。

至於新產品方面，石墨塊材運用於第三代半導體碳化矽產業鏈，及高階手機熱壓玻璃模具等，先進碳材料運用於高電壓超級電容器方面，客戶測試後均有正面之回饋，中碳說，隨著未來公司研發大樓建置完成後，將可聚積更多的研發量能，加速公司碳材料的開發及多元化，期待中碳成為綠能產業關鍵碳材料的供應者。