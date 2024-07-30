兆豐投信指出，金融市場對美國聯準會（Fed）降息速度持續關注，引導美債兩年期殖利率自今年7月起持續下滑至今年2月以來的低檔水位，使投資人更關注長天期債的資本利得空間，隨著市場推測Fed對利率態度轉為降息的鴿派，推測今年9月有望降息，降息前有機會搶進長天期債券市場的契機。
兆豐投信表示，看準降息前的債市投資良機，將推出「兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金」（下簡稱「兆豐US優選投等債」，證券代碼「00957B」）」，將於今年8月21日至8月27日開始募集。00957B所追蹤的指數為「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，精選美國企業投資等級債，鎖定美國前500大企業，聚焦長天期債券的資本利得空間，更選在較近降息前夕進場布局，預期有助放大投資人的「存債感」。
兆豐US優選投等債研究團隊表示，根據歷史經驗，如遇暫停升息或碰到降息期間，觀察長天期債券在暫停升息期間有18.7％的報酬率，在暫停升息至最後一次降息時更有24.66％的表現，長天期債券報酬率有兩成左右的機會，而短天期債如1至3年期債僅低於5％的表現，顯示長天期債的資本利得空間更傑出。
另外，過去近十年美國投資級公司債指數的平均價格約為110.8美元，而在金融市場歷經通膨攀升、快速升息的預期修正後，近期美國投資級公司債指數的平均價格跌破面額至93.15美元，低於2020年3月新冠疫情爆發最恐慌時期的價格為93.32美元，現階段美國投資級公司債指數價值面顯相對具有吸引力。
00957B「兆豐US優選投等債」鎖定長天期債券，更聚焦發行機構100％為美國企業債券，特別是美國前500大企業選出的美元計價公司債，像是一些發行人債券殖利率較佳的產業如：金融、科技、航空、能源、醫療保健、媒體等，目前這類產業發行人殖利率皆大於5％，最高的特許通訊達7.12％，可望提高債券的息收空間，如納入債券ETF作為資產配置策略，或採用具月配息機制的ETF投資工具，可望提升整體資產報酬的穩健性。
兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數之殖利率的差異外，亦可觀察相關市場之政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。
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