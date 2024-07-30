台灣推動科技及AI相關產業，副總統蕭美琴今天（30日）指出，台灣在硬體製造領域已是世界數一數二，但在軟體產業應用上仍有很多成長空間，需要大家一起努力，政府也會積極協助做產業的後盾。面臨AI快速發展的挑戰，政府的法規及政策與技術發展的速度仍有落差，透過產官學各方面相互搭配，相互激盪新的作為，相信台灣還是有在世界競爭力名列前茅的特質與潛力，她期盼下一個世代共同努力，用實力讓世界看到台灣、在世界上架台灣。
蕭美琴今天上午出席「2024數位應用週智慧台灣永續新生活開幕論壇」，並頒發金漾獎「女力科技」類予得獎人，肯定她們在資訊推動及應用方面的貢獻。
蕭美琴表示，過去這段期間，她有不少機會參加許多產業的相關活動，社會對於AI、ESG、數位轉型和淨零轉型等議題都相當關切，這些議題也都需要產官學相互合作、共同進步。
她提到，創新是一個不斷從犯錯中改進、往前走的歷程，她期待台灣可以作為世界的典範，在兩者間達到最佳平衡。科技解決人類的需求，也解決生活、社會、甚至國家安全上所面臨的各種問題及挑戰，她要感謝臺灣社會透過創新提供許多新的解決方案。
今年數位應用周的主軸是「智慧台灣 永續新生活」，她說，這與賴清德總統提出的「淨零轉型 永續台灣」相呼應，不論是在推動數位與綠色的產業雙軸轉型、促進綠色製造與循環經濟，或是高齡健康照護、強化資安韌性、促進AI產業化、產業AI化等議題，都代表產業共同關心的議題，更是政府應該加倍重視的領域。
這幾年全世界都注意到台灣的科技實力，AI更讓世界再次看見台灣。蕭美琴指出，台灣在硬體製造領域已是世界數一數二，但在軟體產業應用上仍有很多成長空間，需要大家一起努力，政府也會積極協助做產業的後盾。
面臨AI快速發展的挑戰，她認為，政府的法規及政策與技術發展的速度仍有落差，相信透過產官學各方面相互搭配，相互激盪新的作為，臺灣還是有在世界競爭力名列前茅的特質與潛力。
蕭美琴提到，每個人的生活上都會應用到AI，像是透過遠端監控觀察家中寵物，因此軟體的安全性就很重要。如同賴清德總統五大信賴產業的核心精神，研發可被信任的軟體，獲得國際信任，是軟體產業向外擴張的關鍵因素，台灣科技才有在世界持續上架的機會與空間。
對於受邀頒發金漾獎—第一屆「女力科技」獎項，看到現場許多在台灣科技界非常出色的女性。蕭美琴說，我們在很多領域提倡公平正義與性別平權，但是在科技領域仍有成長空間。上周她參加2024 TechWomen@TW 年度大會，看到許多熱情、創新及積極想要改變台灣社會的理想，「相信理想與科技結合激發而出的爆發力，也是大家對女科技人的想像與期待」。
她期盼下一個世代不論性別都能共同努力，用科技改善社會，用科技推進台灣在世界壯大實力的過程，用實力讓世界看到台灣、在世界上架台灣。
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