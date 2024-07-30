總統賴清德提出「AI智慧島」政策理念，曾多次勉勵高階文官加速融入AI創新運用，為了讓行政團隊理解AI，行政院人事行政總處30日下午舉辦「部會首長AI共識營」，邀請和碩董事長童子賢與iKala董事、Google前台灣董事總經理簡立峰等人為部會首長上課。

實際上，行政院長卓榮泰就任前便曾召開「行動創新AI內閣」策勵營，凝聚新團隊共識，而人事總處今天則舉辦內部訓練，盼強化各部會首長對AI的認識，避免部會在推動政策時，出現想像與實際的落差，而除了邀請業界標竿人物演講，賴清德也與會致詞，勉勵高階文官們。

據悉，賴清德會中提出，全面性人工智慧時代已經來臨，應該團結一致，同時有決心打造台灣成為智慧國家，要達成這個目標至少有3個步驟：優先打造智慧生活、建立人工智慧發展的環境，另外，科技民主與科技人權也非常重要。

賴清德預告，今天部會首長AI共識營後續還有5梯次，建議人事總處可以再次跟人工智慧學校合作，並且建立公務人員人工智慧教材，讓基層同仁、中階和高階幹部接受不同課程，每位公務人員都要接受人工智慧訓練、具備人工智慧知能，在人工智慧時代才有辦法推動、協助各行各業發展，與國際接軌。

對於如何打造人工智慧的環境，賴清德談及，現在已有不少相對成熟的人工智慧軟體，都可以運用，提升行政效率，此外，也要透過基礎建設、提供試驗場域及投資打造AI環境，例如建立資料中心、主權AI計畫、超級電腦、栽培人才等。