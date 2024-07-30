【時報記者張漢綺台北報導】大陸智慧型手機拉貨踩煞車，且Infra.也小幅衰退，穩懋(3105)第3季旺季再現保守衰退，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，雖然美系iOS手機則將如期進入備貨的旺季，但預期大陸智慧型手機需求暫時趨緩，因此第3季營收預計將較前一季下滑high single digit(5%到9%)百分比，毛利率則約為mid-twenties(25%)百分比的水準，全年營收仍將維持優於去年的預期。

穩懋今天舉行法說會，大陸安卓手機市場於2023年第2季末庫存調整進入尾聲，客戶也於2023年下半年重啟拉貨，不過經過四個季度的持續拉貨需求，近期拉貨動能已經趨緩，讓穩懋第3季營運看法轉為保守。

陳舜平表示，目前陸系客戶需求相對趨緩，美系客戶維持跟過去一致，第2季到第3季是需求高峰，至於第4季看新機需求狀況，如果銷售較預期熱烈，第4季就會比第3季好，如果符合預期，就會比第3季差；至於AI功能會讓高階智慧型手機使用者感覺不一樣，對終端客戶銷售有幫助。

穩懋預估，第3季除了Optical外，Cellular、WiFi及Infra均會小幅衰退，產能利用率也會下滑。

近期韓系手機品牌廠傳出將增加供應商，對此，陳舜平表示，韓系客戶對供應商選擇較過去開放，我們確實有不少的客戶受到他們邀請加入供應鏈，有助於穩懋打入韓系品牌供應鏈。

穩懋2024年上半年合併營收為94.04億元，年增38%，營業毛利為23.46億元，年增110%，合併毛利率為24.9%，年增8.5個百分點，營業淨利為6.85億元，營業淨利率為7.3%，年增18.5個百分點，歸屬母公司淨利為8.92億元，每股盈餘為2.1元。

目前穩懋月產能約4萬3000片，路竹廠今年上半年底到第3季將把建物本體工程完成，內部無塵室及設備暫時不會進行，以目前產能利用率約6成來看，穩懋預估，現有的北部晶圓廠可以因應今年及明年需求，路竹廠產能佈建會再緩一下，等待北部廠產能利用率回升到80%才會啟動路竹廠擴產。