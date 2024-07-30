【時報記者張漢綺台北報導】大陸智慧型手機拉貨踩煞車，且Infra.也小幅衰退，穩懋(3105)第3季旺季再現保守衰退，穩懋總管理處總經理陳舜平表示，雖然美系iOS手機則將如期進入備貨的旺季，但預期大陸智慧型手機需求暫時趨緩，因此第3季營收預計將較前一季下滑high single digit(5%到9%)百分比，毛利率則約為mid-twenties(25%)百分比的水準，全年營收仍將維持優於去年的預期。
穩懋今天舉行法說會，大陸安卓手機市場於2023年第2季末庫存調整進入尾聲，客戶也於2023年下半年重啟拉貨，不過經過四個季度的持續拉貨需求，近期拉貨動能已經趨緩，讓穩懋第3季營運看法轉為保守。
陳舜平表示，目前陸系客戶需求相對趨緩，美系客戶維持跟過去一致，第2季到第3季是需求高峰，至於第4季看新機需求狀況，如果銷售較預期熱烈，第4季就會比第3季好，如果符合預期，就會比第3季差；至於AI功能會讓高階智慧型手機使用者感覺不一樣，對終端客戶銷售有幫助。
穩懋預估，第3季除了Optical外，Cellular、WiFi及Infra均會小幅衰退，產能利用率也會下滑。
近期韓系手機品牌廠傳出將增加供應商，對此，陳舜平表示，韓系客戶對供應商選擇較過去開放，我們確實有不少的客戶受到他們邀請加入供應鏈，有助於穩懋打入韓系品牌供應鏈。
穩懋2024年上半年合併營收為94.04億元，年增38%，營業毛利為23.46億元，年增110%，合併毛利率為24.9%，年增8.5個百分點，營業淨利為6.85億元，營業淨利率為7.3%，年增18.5個百分點，歸屬母公司淨利為8.92億元，每股盈餘為2.1元。
目前穩懋月產能約4萬3000片，路竹廠今年上半年底到第3季將把建物本體工程完成，內部無塵室及設備暫時不會進行，以目前產能利用率約6成來看，穩懋預估，現有的北部晶圓廠可以因應今年及明年需求，路竹廠產能佈建會再緩一下，等待北部廠產能利用率回升到80%才會啟動路竹廠擴產。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：