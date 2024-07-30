金管會副主委陳彥良今天（30日）正式宣布，開放主動式ETF與被動式多資產ETF，初期會開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，與固定比例股債平衡型被動式ETF商品，預計2025年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

金管會表示，我國ETF市場近年來規模顯著成長且商品多元發展，截至6月底，計有238檔證券投資信託ETF，市場規模已達5兆2,918億元，占整體證券投資信託基金規模8兆4,071億元的62.95％，規模已為亞洲市場第三大，具備一定發展優勢及潛力。

陳彥良說明開放的動機，是將打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，要從客群（人）、金流（錢）、參與機構（資產管理業者）、商品（投資工具）四大構面著手規劃相關措施，其中在商品構面上，就是開放主動式ETF及被動式多資產ETF。

金管會指出，與證交所、櫃買中心及投信投顧公會共同擬定後，正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF。首先，在「主動式ETF」上，是由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作調整，考量國內首次引進主動式ETF，初期開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採全透明方式（每日向市場公告ETF實際投資組合），且不強制要求須有績效參考指標(Benchmark)。

在「被動式多資產ETF」上，因我國追蹤指數之被動式ETF市場近年來快速成長，投資人對於指數成分為股票或債券的ETF已相當熟悉，初級先開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。

金管會表示，12月底前將修正證券投資信託基金管理辦法，及證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則，同步請證交所、櫃買中心及投信投顧公會就商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量提供等相關規範配合修正相關規章及調整相關電腦作業系統。預計2025年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

金管會表示，因應國際趨勢及政策推動方向，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，對於我國資產管理市場而言，可平衡國內主動與被動基金市場之發展，並拓展資產管理業者之業務動能，累積投信基金經理人主動投資管理之資源及能力；在推動我國成為具台灣特色之亞洲資產管理中心方面，可於我國ETF市場之優勢發展基礎上，增加國際合作之機會。金管會後續將視我國基金發展狀況，循序漸進鬆綁法規，促進我國資產管理業之發展，推動台灣成為亞洲資產管理中心。