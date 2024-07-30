國巨（2327）公布第二季財報，單季營收達314.18億元，季增10.2％、年增17.4％，第二季稅後純益54.53億元，每股稅後純益13.02元，寫11季新高紀錄，累計國巨上半年獲利突破百億，達100.62億元，年增28.1％，每股稅後純益24.04元。

國巨2024年第二季度毛利率為35.1％，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點；營業利益為64.82億元，營業利益率為20.6％，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點；非營業項目淨收入為9.23億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益2.87億元，及利息淨收入6.32億元。此外，第二季度提列未分配盈餘稅3.15億元，對單季EPS的影響約為0.75元。

累計國巨2024年上半年合併營收599.23億元，年增13.4％。上半年歸屬於母公司業主之稅後合併純益100.62億元，較去年同期增加28.1％，總計每股稅後24.04 元。上半年毛利率為34.5％，較去年同期增加1.4 個百分點，營業利益為114.46億元，營業利益率為19.1％，較去年同期增加0.2個百分點。非營業項目淨收入為20.39億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益5.63億元及利息淨收入11.49億元。

展望後市，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。