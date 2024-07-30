華新麗華台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，30日宣布，8月不銹鋼牌價採與客戶個別議價。
華新指出，因凱米颱風造成華新鹽水廠區淹水，部分設備停產檢修二周，影響產品交期遞延，目前正盡全力滿足客戶既有訂單出貨需求。考量不同交貨的優先順序，8月不銹鋼牌價採個別議價方式進行。
華新表示，台南鹽水不銹鋼廠部分訂單遞延出貨，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業營收，不過相關財產及停產損失都有保險支應，對華新財務業務無重大影響。
華新麗華台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，30日宣布，8月不銹鋼牌價採與客戶個別議價。
華新指出，因凱米颱風造成華新鹽水廠區淹水，部分設備停產檢修二周，影響產品交期遞延，目前正盡全力滿足客戶既有訂單出貨需求。考量不同交貨的優先順序，8月不銹鋼牌價採個別議價方式進行。
華新表示，台南鹽水不銹鋼廠部分訂單遞延出貨，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業營收，不過相關財產及停產損失都有保險支應，對華新財務業務無重大影響。
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