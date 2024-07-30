【時報-台北電】台新藥(6838)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1680萬股，每股面額10元，公告股票初次上市現金增資發行新股承銷價格36元。
本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣38.26元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣36元溢價發行。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】台新藥(6838)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1680萬股，每股面額10元，公告股票初次上市現金增資發行新股承銷價格36元。
本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣38.26元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣36元溢價發行。（編輯：沈培華）
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