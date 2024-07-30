【時報-台北電】超豐(2441)113年第二季自結合併營收39.86億元，稅後純益7.22億元，每股盈餘1.27元。

累計上半年自結合併營收74.66億元，稅後純益12.45億元，每股盈餘2.19元。(編輯：廖小蕎)

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