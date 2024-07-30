【時報-台北電】安碁資訊(6690)公告董事會通過113年上半年合併財務報表。113年上半年營業收入9.81億元，營業毛利3.96億元，營業利益1.27億元，稅前淨利1.26億元，淨利1億元，歸屬於母公司業主淨利1億元，基本每股盈餘4.57元。（編輯：沈培華）
《數雲端》安碁資訊上半年每股盈餘4.57元
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【時報-台北電】安碁資訊(6690)公告董事會通過113年上半年合併財務報表。113年上半年營業收入9.81億元，營業毛利3.96億元，營業利益1.27億元，稅前淨利1.26億元，淨利1億元，歸屬於母公司業主淨利1億元，基本每股盈餘4.57元。（編輯：沈培華）
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