【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國化學品製造商科思創(Covestro)周二下調獲利預測，公司並指出，預計將很快地宣布與收購人阿布達比國家石油(ADNOC)可能達成收購協議的最新情況。
科思創財務長Christian Baier在接受路透採訪時說：「與ADNOC的談判繼續以建設性的方式進行，我們預計能在相對較快的時間內提供最新情況的消息」。
科思創在今年六月表示，在ADNOC對科思創進行一年多的追蹤之後，該公司提高收購報價，來到117億歐元(約127億美元)，公司正加緊與ADNOC進行談判。
關於業績表現，科思創並且說，由於經濟環境充滿挑戰，將財測上端的16億歐元下調，預計公司2024年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為10億至14億歐元之間(約11億至15億美元之間)。
科思創的的主要產品包括床墊、汽車座椅和建築隔熱材料中使用的泡沫化學品。該公司說，原材料成本價格的下降，僅部分抵消了平均銷售價格下滑的影響。
科思創第二季(4~6月)的EBTDA減少16.9%，來到3.2億歐元，但是超過分析師平均預測的3.11億歐元。
第二季銷售為36.9億歐元，年減0.8%，符合市場預期。
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