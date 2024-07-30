歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，他希望為升級歐盟與越南的外交關係而努力，並指歐盟可以幫助越南提升海事和網路安全的能力。
據路透報導，波瑞爾30日到河內訪問，與越南外交部長裴青山會面時，2人討論了南海問題、烏克蘭問題以及能源轉型資金問題。
波瑞爾表示，這個由27個歐洲國家組成的集團「在維護和平與穩定方面有著直接利益」，在南海，歐盟超過3分之1的進口商品和超過20％的出口商品在此過境。
波瑞爾說，「我希望此次訪問能夠成為啟動雙方關係升級進程的契機。」他強調。歐盟支持在南海問題和烏克蘭問題上尊重國際法。一些歐盟國家認為，越南對烏克蘭問題的立場過於偏向俄羅斯。
波瑞爾說，他也在會談中，敦促越南加快落實「公正能源轉型夥伴關係」（JETP），以減少越南的煤炭使用量。
裴青山說，由於越南在全面的反腐敗運動中項目審批緩慢，該國近年來喪失數十億美元的外援。裴青山指出，他已要求歐盟為越南落實JETP協議提供資金支持，並指越南歡迎歐盟在印太地區發揮更積極的作用。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：