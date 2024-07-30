歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，他希望為升級歐盟與越南的外交關係而努力，並指歐盟可以幫助越南提升海事和網路安全的能力。

據路透報導，波瑞爾30日到河內訪問，與越南外交部長裴青山會面時，2人討論了南海問題、烏克蘭問題以及能源轉型資金問題。

波瑞爾表示，這個由27個歐洲國家組成的集團「在維護和平與穩定方面有著直接利益」，在南海，歐盟超過3分之1的進口商品和超過20％的出口商品在此過境。

波瑞爾說，「我希望此次訪問能夠成為啟動雙方關係升級進程的契機。」他強調。歐盟支持在南海問題和烏克蘭問題上尊重國際法。一些歐盟國家認為，越南對烏克蘭問題的立場過於偏向俄羅斯。

波瑞爾說，他也在會談中，敦促越南加快落實「公正能源轉型夥伴關係」（JETP），以減少越南的煤炭使用量。

裴青山說，由於越南在全面的反腐敗運動中項目審批緩慢，該國近年來喪失數十億美元的外援。裴青山指出，他已要求歐盟為越南落實JETP協議提供資金支持，並指越南歡迎歐盟在印太地區發揮更積極的作用。