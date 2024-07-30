【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.亞德客-KY(1590)：每股成交價831.83元，成交量3萬780股，成交金額2560萬3727元。
2.亞德客-KY(1590)：每股成交價831.82元，成交量2萬6220股，成交金額2181萬320元。
3.台達電(2308)：每股成交價399.4元，成交量4萬3000股，成交金額1717萬4200元。
4.台積電(2330)：每股成交價936.04元，成交量19萬7400股，成交金額1億8477萬4296元。
5.台積電(2330)：每股成交價936.03元，成交量13萬1600股，成交金額1億2318萬1548元。
6.台積電(2330)：每股成交價934.88元，成交量4萬2000股，成交金額3926萬4960元。
7.台積電(2330)：每股成交價934.87元，成交量22萬8040股，成交金額2億1318萬7755元。
8.台積電(2330)：每股成交價934.86元，成交量12萬2000股，成交金額1億1405萬2920元。
9.台積電(2330)：每股成交價934.85元，成交量16萬6960股，成交金額1億5608萬2556元。
10.台積電(2330)：每股成交價930元，成交量45萬9000股，成交金額4億2687萬元。
11.台積電(2330)：每股成交價929元，成交量100萬股，成交金額9億2900萬元。
12.台積電(2330)：每股成交價928.5元，成交量20萬股，成交金額1億8570萬元。
13.技嘉(2376)：每股成交價230.5元，成交量23萬8000股，成交金額5485萬9000元。
14.研華(2395)：每股成交價344.46元，成交量4萬6000股，成交金額1584萬5160元。
15.中華電(2412)：每股成交價121.27元，成交量22萬5000股，成交金額2728萬5750元。
16.中華電(2412)：每股成交價121.26元，成交量25萬股，成交金額3031萬5000元。
17.中華電(2412)：每股成交價121.25元，成交量13萬7000股，成交金額1661萬1250元。
18.聯發科(2454)：每股成交價1233.87元，成交量2萬股，成交金額2467萬7400元。
19.玉晶光(3406)：每股成交價517.73元，成交量3萬2000股，成交金額1656萬7360元。
20.日月光投控(3711)：每股成交價153.75元，成交量23萬3120股，成交金額3584萬2200元。
21.日月光投控(3711)：每股成交價153.73元，成交量26萬2880股，成交金額4041萬2542元。
22.同欣電(6271)：每股成交價143.5元，成交量18萬2000股，成交金額2611萬7000元。
23.緯穎(6669)：每股成交價1990元，成交量1萬8000股，成交金額3582萬元。
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