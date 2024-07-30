【時報-台北電】富華新(3056)將配發每股現金股利0.41元、股票股利0.4元，合計派利0.81元。113年8月15日除權息，最後過戶日8月16日，停止過戶期間8月18日至22日，除權息基準日8月22日，現金股利發放日9月20日。
富華新如因辦理經濟部變更登記事項延後股利發放日，授權董事長調整之。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】富華新(3056)將配發每股現金股利0.41元、股票股利0.4元，合計派利0.81元。113年8月15日除權息，最後過戶日8月16日，停止過戶期間8月18日至22日，除權息基準日8月22日，現金股利發放日9月20日。
富華新如因辦理經濟部變更登記事項延後股利發放日，授權董事長調整之。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：