【時報-台北電】富華新(3056)將配發每股現金股利0.41元、股票股利0.4元，合計派利0.81元。113年8月15日除權息，最後過戶日8月16日，停止過戶期間8月18日至22日，除權息基準日8月22日，現金股利發放日9月20日。

富華新如因辦理經濟部變更登記事項延後股利發放日，授權董事長調整之。(編輯：廖小蕎)

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