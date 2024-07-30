台灣生技研發能量被看見！美國那斯達克掛牌公司Repligen Corporation(瑞普利金）30日宣布，併購台灣創新材料(台創材；Tantti Laboratory Inc.)，但沒有揭露併購金額。該交易案預計2024 年底前完成。
此併購案主要源於台創材所研發的創新巨孔層析膠體DuloCore 技術；此技術針對生物製劑，包括病毒載體、病毒、核酸和其他大分子生物製劑的純化製程提供革命性的解決方案。
由於這是近十年來，台灣生技新創公司首起被併購案，且在美國資本市場低迷中，還能獲青睞，指標意義濃厚。
營運基地在桃園的台創材是一家生物材料工程公司，開發應用於創新生物製劑、先進細胞及基因療法的生物製程解決方案。主要股東為台杉創投、兆豐商銀、聯訊創投、台安生技、原相投資、國發基金、永豐創投等專業投資機構。
台創材執行長楊適弘表示， DuloCore膠體顆粒的巨孔結構設計，可以在超高流速下吸附大量的生物大分子，同時具有低背壓、易放大的優點，突破傳統膠體與整體柱在純化生產製程上所面臨的瓶頸，且此技術將結合Repligen旗下子公司的AVIPure 親和層析技術，及預裝到Repligen的OPUS層析管柱中，滿足純化製程從研發到量產對各種管柱尺寸的需求，提供CDMO製造商和藥廠全方位的純化方案，加速生物製劑商品化的效率。
Repligen執行長Tony J. Hunt 表示：Tantti的加入將進一步增強Repligen在新醫療模式領域的產品組合。結合Tantti的創新巨孔層析膠體技術與Avitide的親和配基，將會改變整個產業的遊戲規則。大分子生物製劑產業需要高通量和高載量的純化產品，而Tantti提供了這一目標的解決方案。期待能將他們的差異化技術進一步開發並整合到Repligen產品組合中。
楊適弘表示，與Repligen已有多年的合作，很高興能將Tantti微奈米材料的創新技術與Avitide的技術產品結合起來，並透過Repligen的商業行銷實力，使DuloCore技術為大分子生物製劑產業豎立新黃金準。期待與 Repligen一起攜手合作，加速Tantti在生物製程市場的佔有率。
此交易預計將於 2024 年底前完成，須滿足慣常的成交條件，包括通過台灣監管機構的審批。本收購案EC Mergers ＆ Acquisitions擔任財務顧問，Goodwin Procter LLP和常在國際法律事務所擔任Repligen的法律顧問。Steve Wang (王以軍)擔任財務顧問，OMelveny ＆ Myers LLP和協合國際法律事務所擔任Tantti的法律顧問。
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