群創（3481）公布2024年第二季營運成果，合併營收為568.61億元，營業淨利為3.64億元，稅後純益約11.31億元，基本每股盈餘為0.12元。

2024年第二季整體出貨面積671萬平方公尺，較前一季增加11.5％，液晶面板售價為每平方公尺259美元。2024年第二季營收以產品應用別區分，電視為40％、車用產品為22％、可攜式電腦為21％、手機及商用產品為12％、桌上型螢幕為5％。以產品尺寸別區分，10吋以下為13％、10到20吋為33％、20到30吋為14％、30到40吋為7％、40吋以上為33％。顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為78％以及22％。

回顧2024第二季，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得公司本季營收較上一季成長12.6％，營運成果順利轉盈，毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0％及14.4％。

展望2024第三季，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。公司將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。