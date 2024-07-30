中共中央總書記習近平30日主持召開中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議「整治形式主義為基層減負若干規定」。會議認為，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。
會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。
會議指出，要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早儲備並適時推出一批增量政策措施。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。
要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。要培育壯大新興產業和未來產業。要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。
要推進高水平對外開放，推出新一輪服務業擴大開放試點措施，促進利用外資企穩回升。要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。
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