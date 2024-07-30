一名男子用APP對發票，發現自己中了4000元，超級開心，但仔細一查自己買了什麼物品，心中一涼，發現實際獎金其實是0元，說根本是「直接打入地獄」。

男子在Dcard心情板發文「發票中了四千元直接打入地獄」，他說每次打開手機載具都抱著一絲希望，但往往看到的都是「再接再厲」，直到這一期顯示「恭喜中獎」，而且金額竟然還是4000元，讓他超開心。

後來男子因為好奇到底是哪一張發票、買了什麼東西，就查了一下，不查還好，一查不得了，竟然是他買衣服的發票中了5碼，但這次購物他有拿去退貨，於是查了一下財政部的這筆發票，確實寫「已作廢」。

他寫道：「 你們知道天堂掉入地獄的感覺是什麼了嗎，沒關係我體會到了！我難得載具第一次中獎卻是個空包彈！這告訴我們不要亂退貨！真想打死我自己，狠狠的打死那天的我！有誰比我衰的嗎？」

網友看後紛紛留言表示「你是很常退貨嗎」、「載具這樣真的很誤導人，明明退了卻還在載具中」、「所以退一件衣服發票會作廢嗎？那這樣會有新發票嗎？」、「所以是這個號碼就從缺沒人領得到那4000元了嗎」、「我懂這種感覺，有點像考試的時候某一題一開始選C，但後面不確定，就改成A，結果發現正確答案是C，而且剛好差那題及格」、「」、「還好不是1000萬，你會吐血」、「之前有看到一個退貨中1萬的，所以你不是最慘的」。