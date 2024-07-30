一名男子用APP對發票，發現自己中了4000元，超級開心，但仔細一查自己買了什麼物品，心中一涼，發現實際獎金其實是0元，說根本是「直接打入地獄」。
男子在Dcard心情板發文「發票中了四千元直接打入地獄」，他說每次打開手機載具都抱著一絲希望，但往往看到的都是「再接再厲」，直到這一期顯示「恭喜中獎」，而且金額竟然還是4000元，讓他超開心。
後來男子因為好奇到底是哪一張發票、買了什麼東西，就查了一下，不查還好，一查不得了，竟然是他買衣服的發票中了5碼，但這次購物他有拿去退貨，於是查了一下財政部的這筆發票，確實寫「已作廢」。
他寫道：「 你們知道天堂掉入地獄的感覺是什麼了嗎，沒關係我體會到了！我難得載具第一次中獎卻是個空包彈！這告訴我們不要亂退貨！真想打死我自己，狠狠的打死那天的我！有誰比我衰的嗎？」
網友看後紛紛留言表示「你是很常退貨嗎」、「載具這樣真的很誤導人，明明退了卻還在載具中」、「所以退一件衣服發票會作廢嗎？那這樣會有新發票嗎？」、「所以是這個號碼就從缺沒人領得到那4000元了嗎」、「我懂這種感覺，有點像考試的時候某一題一開始選C，但後面不確定，就改成A，結果發現正確答案是C，而且剛好差那題及格」、「」、「還好不是1000萬，你會吐血」、「之前有看到一個退貨中1萬的，所以你不是最慘的」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：