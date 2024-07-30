【時報-台北電】臻鼎-KY(4958)將於113年8月13日召開2024年第二季線上法人說明會。（編輯：沈培華）

季線連破3天熊來了？ 輝達8月財報無雷 蔡明彰掛保證 5檔比台積電肉更多
《電零組》欣興Q2獲利近15季低 H1每股賺2.65元
《盤前掃瞄-基本面》瑞昱Q3旺季動能延續；國巨H1賺百億
《電零組》聯德控股Q2每股估賺逾2元 H2獲利看升
#臻鼎-KY #召開 #電零組 #季線上 #法人說明會
透過Google新聞追蹤旺得富