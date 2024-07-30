【時報記者張漢綺台北報導】國巨公司(2327)2024年第2季及上半年財報出爐，第2季稅後盈餘為54.53億元，季增18.3%，年增46.6%，單季每股盈餘為13.02元；累計上半年每股盈餘為24.04元，國巨表示，客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

國巨今天舉行法說會，公布2024年第2季及上半年財報，國巨第2季合併營收314.18億元，較上季增加10.2%，年增17.4%；單季合併毛利率為35.1%，較上季增加1.3個百分點，較去年同期增加1.9個百分點；營業利益為64.82億元，營業利益率為20.6%，較上季增加3.2個百分點，年增1.7個百分點；非營業項目淨收入為9.23億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益2.87億元及利息淨收入6.32億元，加上第2季度提列未分配盈餘稅3.15億元，對單季每股盈餘影響約為-0.75元，單季歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為54.53億元，較上季增加18.3%，年增46.6%，單季每股盈餘為13.02元。

國巨上半年合併營收599.23億元，年增13.4%，合併毛利率為34.5%，年增1.4個百分點，營業利益為114.46億元，營業利益率為 19.1%，較去年同期增加0.2個百分點，非營業項目淨收入為20.39億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益5.63億元及利息淨收入11.49億元，歸屬於本公司業主稅後淨利為100.62億元，年增28.1%，每股盈餘24.04元。