根據日本電通最新調查結果，日本被評為全球「最想再去旅行的國家」首位，得票率高達34.6％，遠超排名第二新加坡的14.7％。調查結果充分體現出「日式待客」的成功，不過遊客偏好的目的地依然集中在東京、大阪和京都等熱門地區。

調查向來自全球15個國家的7500名受訪者發出問卷，形式為複選。排在日本和新加坡之後的分別是美國、韓國和英國，分別為13.0％、10.5％和10.4％。

問卷中也詢問旅客「赴日旅遊最期待的體驗」，最大宗回答為「各地美食」，佔28.6％。之後依次為「不同於他國的獨特文化」，佔27.9％；以及「他國沒有的自然景觀」，佔25.6％。平價日式餐廳則榮登旅客「在日本最想花錢體驗」的項目，佔41.4％。

調查中也確認了各個縣市在海外觀光客群體中的知名度，東京以55.6％位居第1。其次為大阪46.4％、京都43.3％、廣島36.9％、北海道35.1％。排名前5的都道府縣從2016年起至今完全沒有變化。

此外，受訪者也在調查中表達前往非熱門地區觀光的憂心之處，其中以「擔心語言不通」、「不熟悉當地景點」佔大宗。較冷門的觀光地區在吸納遊客方面具有高度發展潛力，但如何提供充足的外語服務和向海外遊客傳遞資訊仍是亟待解決的課題。