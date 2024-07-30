【時報-台北電】晟銘電(3013)董事會決議通過現金增資持股100%之泰國子公司Chenming Electronic Technology(Thailand) Co., Ltd.美金3,000萬元，得於總額度內分次執行，約台幣9億7950萬元，以因應泰國廠購置土地、興建廠房及購買機器設備等資金需求。（編輯：沈培華）
《電週邊》晟銘電決議現增泰國子公司近9.8億元
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【時報-台北電】晟銘電(3013)董事會決議通過現金增資持股100%之泰國子公司Chenming Electronic Technology(Thailand) Co., Ltd.美金3,000萬元，得於總額度內分次執行，約台幣9億7950萬元，以因應泰國廠購置土地、興建廠房及購買機器設備等資金需求。（編輯：沈培華）
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