【時報-台北電】晟銘電(3013)董事會決議通過現金增資持股100%之泰國子公司Chenming Electronic Technology(Thailand) Co., Ltd.美金3,000萬元，得於總額度內分次執行，約台幣9億7950萬元，以因應泰國廠購置土地、興建廠房及購買機器設備等資金需求。（編輯：沈培華）

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