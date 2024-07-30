中國大陸快艇越界在金門海域翻覆釀兩死，兩岸代表30日重啟協商取得共識，雙方前往殯儀館參與罹難者公祭。海委會主委管碧玲受訪說，此案經許多人努力，以及167天的沉澱才能順利圓滿，樂於看到金門快艇案取得共識。
中國大陸代表泉州台辦副主任李朝暉於協商後表示，事件發生至今已經5個多月，雙方善後協商終於達成共識，希望台灣方面積極落實既要條款，讓遇難者安息並給家屬一個交代。
海巡署副署長謝慶欽則表示，協商達成共識要歸功於兩岸持續不斷的努力，雙方會抓緊時間，積極落實協商共識。另對媒體追問協商細節，謝說明，因涉及尊重家屬與兩岸協商共識，無法對外報告細節。
此外，管碧玲下午出席部會首長AI共識營前受訪說，這是很多人的努力，最主要是經歷過167天的沉澱，第一階段在金門有過14次協商，第二階段有第三次協商了，目前結果很順利圓滿，「我們很樂意看到這樣的結果」。
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