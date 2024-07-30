經濟部今（30）日於南台灣創新園區舉辦「台南科專成果展」，累計3年來，經濟部共輔導台南逾400家企業技術升級，創造產值近150億元。透過經濟部所屬研發法人，例如工研院、金屬中心及食品所等，協助台南中小企業、傳統產業淨零及數位雙軸轉型。

此次活動共展出13項技術成果，吸引在地企業與台南市中小企業協進會、總工業會熱烈參與。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台南在這幾年發展中打下相當基礎，成功轉型為科技新城，2023年南科產值更高達1.58兆，躍身3個科學園區之首。經濟部也相當重視台南產業發展，積極投入科專資源發展先進科技，包括與德國創浦成立除德國以外之全世界最高階應用服務中心，也引進全球市占率最高、最先進的立陶宛飛秒雷射源，已將位在台南的工研院六甲院區打造成台灣重要的雷射研發基地，同時也發展3D列印技術、綠色能源等前瞻技術。

而成立南台灣創新園區，邱求慧說，重點聚焦在智慧感測系統技術研發、協助產業創業育成，今後也將繼續提供技術及培訓輔導，持續為台南產業注入研發量能。

經濟部產業技術司指出，經濟部積極投入科研資源協助在地產業及中小企業升級，包括導入「超低雜訊振動感測晶片」協助自動化大廠東佑達，確保設備維持定位高精度及平台穩定性，並透過振動偵測搭配智慧AI分析把關產品良率，取代人力品檢將檢測時間縮短70％。

成立一甲子的台南製鎖大廠一德金屬，也在經濟部補助下與工研院合作導入「水質物聯網關鍵感測器與碳源分析系統」，打造監控金屬電鍍廠廢水處理流程，成功減少80％用水量及逾5萬公斤汙泥，提高產業競爭力。

國際安全墊片代工大廠禾新國際也導入「不銹鋼耐蝕性無損表面硬化處理」技術，透過提升材料硬度及耐蝕性打造不銹鋼防鬆墊圈，開發國內創新熱處理技術加強螺絲鎖固能力，大幅降低進出口處理成本，縮短30％交期，提供不銹鋼產業創新解決方案，該技術也與澄茂企業合作開發高級餐盤，促進投資3,000萬元以上，更成為米其林三星主廚指定使用的餐具。