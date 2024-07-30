【時報-台北電】牧德(3563)公告經董事會通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入5.79億元，營業毛利3.16億元，營業利益4392萬元，稅前淨利1.42億元，淨利1.12億元，歸屬於母公司業主淨利1.17億元，基本每股盈餘2.01元。（編輯：沈培華）

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