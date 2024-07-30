打入台積電建廠供應鏈，環泥(1104)對鳳山及楠梓廠都有供貨。國產建材(2504)共有新竹、台中、台南、高雄等四大區域，供應台積電建廠所需預拌混凝土。市場指出，由於台積電使用的多為單價較高的高強度預拌混凝土，環泥、國產建材預拌混凝土事業今年獲利能力可望因此提升，預期營業毛利率將比去年至少再增1個百分點以上。
除台積電訂單，國產目前手中包括科技廠辦、民間建築及前瞻計畫等客戶訂單量已高達750-800萬立方米，可為國產維持1.5至2年的營運成長。
環泥在手的預拌混凝土訂單量也有250萬立方米上下，可讓環泥未來2年營運成長無虞。
國產建材指出，目前台中廠供應中科；高雄、仁武、岡山等供應台積電楠梓；還有新市與台南廠供應台積電南科。每個區域都以3-5廠協同作業，供應台積電須要大量澆築作業，預拌混凝土的強度、技術都要較一般混凝土高。
目前國產建材有新竹、台中、台南、高雄等四大區域，供應台積電建廠所需預拌混凝土。未來，若是台積電嘉義封裝進行建設，國產建材指出，嘉太廠也會加入供應，成為第五區域的供應主力廠。
環泥表示，混凝土事業是公司近幾年成長動能之一，2025年將增加嘉義太保、台南麻豆兩個混凝土生產據點，因應台積電嘉義廠的新建，打入台積電建廠供應鏈。
國內科技廠辦建案成長，加上集團積極投入高強度、低碳預拌混凝土的生產，同時透過「擇優出貨」選擇客戶，國產建材今年第一季的營業毛利率已達25.96％，是歷年同期新高，比去年同期提升3.23個百分點。
主業營業區域在南部市場的環泥，近幾年也受惠南部科技園區、廠辦工程的增加；環泥指出，預拌混凝土的毛利率也有20％以上，應是多年來的高峰。
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