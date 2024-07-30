【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在昨日大漲217點之後，由於離岸人民幣走弱，加上A股走低，恆指全日低走，午後苦守萬7點關卡，收3個月新低。
周二香港恆生綜合指數收盤跌235.43點或1.37%，為17002.91點，午後多次跌破萬7點。國企股(H股)指數跌1.5%，為5987點。科技指數跌1.5%，為3414點。
交易所成交金額為899億港元。
騰訊和京東跌逾1%，美團跌近2%，小米和快手跌約3%。
交易員關注中國需求，布蘭特原油期貨觸及79.36美元，此外「川普交易」，近期也影響到國際油價。油氣股普遍低迷，中海油跌3.5%，中石油跌3.2%。
渣打銀行大漲4.98%，收報76.95港元。稍早該行上調獲利預期，並宣布15億美元的股票回購計畫。
蘋概股下滑，舜宇光學跌近6%。此前IDC公布報告，蘋果iPhone第二季出貨下滑3.1%，在中國市場跌出前五名。
藥明康德漲近4%，稍早公司發布業績，雖然上半年獲利大減20%，但在手訂單強勁。
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