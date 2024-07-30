美國務卿布林肯和美國防部長奧斯汀30日在馬尼拉與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）舉行會談。一名菲方官員透露，美國將提供5億美元軍事資金，並推進擬議中的軍事協議，以加強菲律賓的防禦能力。

據美國之音報導，布林肯和奧斯汀在結束與日本的安全會談以及「四方安全對話」（QUAD）外長會議後，即訪菲律賓。

小馬可仕稱讚華盛頓和馬尼拉之間「非常開放」的溝通管道，使條約盟友之間得以不斷審視南海和印太地區的問題，保持靈活應對。小馬可仕歡迎2人來訪，並強調美國駐軍對亞洲穩定與和平至關重要。

布林肯和奧斯汀也對最近季風降雨釀災一事表達哀悼，表示願意提供援助。布林肯表示，兩國之間保有持續的高層接觸，這些往來是全方位的，不僅限於安全問題，還包括經濟方面的合作，「我們由衷感謝這一夥伴關係。」

自去年以來，菲律賓和中國在有爭議的南海地區頻頻發生衝突，小馬可仕持續強化美菲盟邦關係。

為防範暴力對峙事件再起，菲律賓和中國21日宣布達成「臨時安排」。菲律賓部隊27日在未受到阻礙的情況下，完成一次向仁愛礁的補給任務。

菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，菲律賓將繼續在美國和其他友好軍事力量的幫助下，加強其領土防禦，並建立新的安全聯盟。羅慕德斯對美聯社表示，「非對抗性補給和輪換是一時的，因為中國不會停下腳步，我們的決心也不會退讓。」

奧斯汀將在馬尼拉宣布的5億美元軍事資金，預計用於菲律賓海軍裝備、對美軍駐紮的菲律賓軍事基地進行建設和改善。

羅慕德斯補充說，這些資金得到美國會兩黨強而有力的支持，且明年可能翻倍，「取決於我們對這些資金的消化能力」。

布林肯和奧斯汀會見小馬可仕後，接著和菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行「2＋2」會談。會前，羅慕德斯透露，美菲擬議中的《軍事資訊安全總協定》是防長會談的重要議程。

要求匿名的官員指出，該協議允許美國向菲律賓提供高級情報和和包括飛彈系統在內的更先進武器，同時保證這些情報和有關武器的詳細資訊將受到嚴格保密。

羅慕德斯說，不論誰成為美國的下一任總統，美國對菲律賓的支持「絕對」不會改變。他說， 「無論是共和黨人還是民主黨人，都完全同意繼續支持菲律賓。」