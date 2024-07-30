【時報-台北電】晟銘電(3013)公告董事會通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入40.64億元，營業毛利6.12億元，營業利益2.99億元，稅前淨利3.43億元，淨利2.69億元，歸屬於母公司業主淨利2.69億元，基本每股盈餘1.36元。（編輯：沈培華）

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