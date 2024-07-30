【時報-台北電】元太外匯新台幣收盤匯價32.85元，較前一個交易日升值4.5分；成交值4.515億美元。

《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價32.842元，升值0.8分
《台北股市》台灣五十指數17969.84點，跌35.1點，跌幅0.19％
《大陸金融》人民幣升值0.18分 中間價7.1346元
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