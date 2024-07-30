財政部公布最新的性別統計年報，男性每人平均所得75.3萬元，而女性只有47.1萬元，男性是女性的1.6倍，所得差距創11年新高。

就財政部所公布，2022年總所得為7兆5111億元，其中男性總所得約4兆4773億元，女性則首度破3兆元，3兆337億元，就男性595萬人與女性644萬人分析，男性平均是75.3萬元、女性47.1萬元。

就細項來看，男性的每人平均執業所得21.3萬元、女性則是11.4萬元，差異倍數為1.87倍，主要是建築師、律師、醫師等人員男性比例較高，女性易遇到升遷天花板。股利所得方面男性平均為21.4萬元、女性則是13.1萬元，差異倍數也高達1.63倍。

薪資上面，男性平均有81.9萬元，女性則是只有57.1萬，差異1.43倍，差距還是較2021年擴大。