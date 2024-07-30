【時報-台北電】中連(5604)公布113年上半年財務報告：營業收入7965萬元，稅前淨利5746萬元，本期淨利4598萬元，歸屬於母公司業主淨利4598萬元，基本每股盈餘0.42元。(編輯：龍彩霖)

景氣紅燈 台股末升段已過？ 名師研判周三後B波反彈 推海悅愛山林鑫科等9檔
《外資》買超股：新光金、群創、大同
季線連破3天熊來了？ 輝達8月財報無雷 蔡明彰掛保證 5檔比台積電肉更多
《興櫃股》日盛台駿8月20日轉上市 今起底價26.09元競拍
#中連 #每股盈餘 #財務報告 #營業收入 #稅前淨利
透過Google新聞追蹤旺得富